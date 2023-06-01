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Тюменцам предлагают рассказать свою спортивную историю

Спорт, 08:12 20 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медиапроект "Спортивные истории", приуроченный к 100-летнему юбилею Минспорта РФ и всей сферы физической культуры и спорта, стартовал во ВКонтакте. Тюменцев приглашают принять участие в акции и рассказать свою спортивную историю, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В течение юбилейного года организаторы будут искать героев, собирать и публиковать мотивирующие на спорт истории. Это могут быть успешные примеры излечения или оздоровления через занятия физической культурой, обретение смысла жизни или переоценка ценностей, личные спортивные результаты – снижение веса, избавление от вредных привычек, получение знака ГТО, достижения в соревнованиях. Истории будут публиковаться в виде рассказов, статей, подкастов, видеороликов. Главным результатом проекта может стать книга, в которую войдут 100 лучших спортивных историй.

Участником может стать любой желающий. Подать заявку можно через форму в группе сообщества или по e-mail: Sportstories@mail.ru.

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# ГТО , Спорт для всех

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