Тюменцам предлагают рассказать свою спортивную историю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медиапроект "Спортивные истории", приуроченный к 100-летнему юбилею Минспорта РФ и всей сферы физической культуры и спорта, стартовал во ВКонтакте. Тюменцев приглашают принять участие в акции и рассказать свою спортивную историю, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В течение юбилейного года организаторы будут искать героев, собирать и публиковать мотивирующие на спорт истории. Это могут быть успешные примеры излечения или оздоровления через занятия физической культурой, обретение смысла жизни или переоценка ценностей, личные спортивные результаты – снижение веса, избавление от вредных привычек, получение знака ГТО, достижения в соревнованиях. Истории будут публиковаться в виде рассказов, статей, подкастов, видеороликов. Главным результатом проекта может стать книга, в которую войдут 100 лучших спортивных историй.

Участником может стать любой желающий. Подать заявку можно через форму в группе сообщества или по e-mail: Sportstories@mail.ru.