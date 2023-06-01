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Тюменцы могут поучаствовать в онлайн-акции "Свеча памяти"

Общество, 09:06 19 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Зажечь виртуальную "Свечу памяти" предлагают жителям Тюменской области. Для этого нужно зайти на сайт деньпамяти.рф и до 22 июня сказать "спасибо" тем, кто отдал жизнь во имя Великой Победы, сообщает региональный департамент спорта.

Акция проводится в России с 2004 года в память о подвигах наших предков. Рано утром молодежь, ветераны, представители власти и общественные деятели приходят с зажженными свечами к мемориалам Великой Отечественной войны, чтобы отдать дань уважения всем, кто не вернулся домой.

С 2020 года акция проходит также в онлайн-формате. Благотворительный фонд "Память поколений" организовал ее в период пандемии, когда выйти на улицу, чтобы зажечь свою свечу, не представлялось возможным.

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# День памяти и скорби , свеча Памяти

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