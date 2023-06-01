Тюменцы могут поучаствовать в онлайн-акции "Свеча памяти"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Зажечь виртуальную "Свечу памяти" предлагают жителям Тюменской области. Для этого нужно зайти на сайт деньпамяти.рф и до 22 июня сказать "спасибо" тем, кто отдал жизнь во имя Великой Победы, сообщает региональный департамент спорта.

Акция проводится в России с 2004 года в память о подвигах наших предков. Рано утром молодежь, ветераны, представители власти и общественные деятели приходят с зажженными свечами к мемориалам Великой Отечественной войны, чтобы отдать дань уважения всем, кто не вернулся домой.

С 2020 года акция проходит также в онлайн-формате. Благотворительный фонд "Память поколений" организовал ее в период пандемии, когда выйти на улицу, чтобы зажечь свою свечу, не представлялось возможным.