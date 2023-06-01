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В Тюмени выберут лучших юмористов в финале детской областной "Пионер-лиги" КВН

Общество, 09:28 19 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь сборных команд КВН поборются за звание лучших в финале детской областной "Пионер-лиги", который пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" 21 июня.

На сцене выступят представители Бердюжского, Тюменского, Ялуторовского районов, Заводоуковского городского округа, Тюмени и Ишима, сообщает пресс-служба учреждения.

Команды сыграют в трех конкурсах: "салют", "импровизация", "знакомый сюжет". Победитель финала детской областной "Пионер-лиги" получит возможность выступить на Международном фестивале детских команд КВН в Анапе в сентябре.

Вход на финал свободный. Начало в 18 часов. Возрастное ограничение 0+

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