В Тюмени выберут лучших юмористов в финале детской областной "Пионер-лиги" КВН
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Восемь сборных команд КВН поборются за звание лучших в финале детской областной "Пионер-лиги", который пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" 21 июня.
На сцене выступят представители Бердюжского, Тюменского, Ялуторовского районов, Заводоуковского городского округа, Тюмени и Ишима, сообщает пресс-служба учреждения.
Команды сыграют в трех конкурсах: "салют", "импровизация", "знакомый сюжет". Победитель финала детской областной "Пионер-лиги" получит возможность выступить на Международном фестивале детских команд КВН в Анапе в сентябре.
Вход на финал свободный. Начало в 18 часов. Возрастное ограничение 0+