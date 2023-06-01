В Тюменской области в 2022 году изъяли более 631 км браконьерских сетей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 10 тонн незаконно добытых водных биологических ресурсов, более 631 км сетей, также 641 транспортное средство изъяли инспекторы рыбоохраны в 2022 году. Такие результаты, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, достигнуты благодаря активному патрулированию водных объектов.

"За 2022 год проведено 4 тыс. 638 таких мероприятий, - отмечено в информации руководителя Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, рассмотренной депутатами. - В 2021 году выездных мероприятий было 3 тыс. 452."

Для достижения профилактического эффекта патрульные мероприятия на водных объектах рыбохозяйственного значения проводятся во взаимодействии с МВД России, управлением Росгвардии России, пограничным управлением ФСБ России, иными органами государственной власти, что способствует снижению уровня браконьерской активности и увеличению сознательности граждан.

В результате контрольно-надзорной деятельности инспекторов рыбоохраны было составлено 3 тыс. 257 протоколов, - наложено и взыскано более 7 млн штрафов, возбуждено 224 уголовных дела.