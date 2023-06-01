  • 16 июня 202316.06.2023пятница
  • USD83,9611
    EUR90,9665
  • В Тюмени 21..23 С 6 м/с ветер западный

Три студента ТюмГУ получат стипендию от нефтяной компании в размере 360 тыс. рублей

Общество, 14:59 16 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

360 тыс. рублей единовременно получат студенты ТюмГУ, которые выиграли именную стипендию ПАО "Нефтяная компания "Роснефть". Победителями стали Ирина Зубарева, Тимур Низамов и Софья Кувалдина, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Конкурс проходил в несколько этапов. Претендентам необходимо было заполнить заявку и приложить подтверждение достижений в учебной, научно-исследовательской, социально значимой деятельности, а также паспорт проекта, который должен быть социально значимой, предпринимательской или технологической направленности. После отбора заявок проводился ассесмент в очном формате, где были оценены гибкие навыки участников в непосредственной деятельности. Также предоставлялись личные консультации по доработке проекта с сотрудниками из офиса трансформации ТюмГУ.

Итоговая защита проекта проходила с помощью визуальных материалов, время было ограничено 10 минутами. Также члены экспертного совета задавали конкурсантам вопросы. Наибольшее количество баллов набрала Ирина Зубарева за проект студенческого бизнес-интенсива по технологическому предпринимательству "ТехЛидер". Тимур Низамов представил хакатон "UTMN HACK", а Софья Кувалдина с идеей проведения проектной экологической школы "ecorio" заняла третье место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Роснефть , стипендия , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:21 16.06.2023Дом мещанина Бровцына по ул. Хохрякова отреставрируют в Тюмени
15:10 16.06.2023Ишим отпразднует День города Ершовской премией, Никольской ярмаркой и выставкой ретро-автомобилей
14:59 16.06.2023Три студента ТюмГУ получат стипендию от нефтяной компании в размере 360 тыс. рублей
14:56 16.06.2023Эксперт поддержала идею тюменского губернатора о фундаментальной науке управления