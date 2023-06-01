Три студента ТюмГУ получат стипендию от нефтяной компании в размере 360 тыс. рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

360 тыс. рублей единовременно получат студенты ТюмГУ, которые выиграли именную стипендию ПАО "Нефтяная компания "Роснефть". Победителями стали Ирина Зубарева, Тимур Низамов и Софья Кувалдина, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Конкурс проходил в несколько этапов. Претендентам необходимо было заполнить заявку и приложить подтверждение достижений в учебной, научно-исследовательской, социально значимой деятельности, а также паспорт проекта, который должен быть социально значимой, предпринимательской или технологической направленности. После отбора заявок проводился ассесмент в очном формате, где были оценены гибкие навыки участников в непосредственной деятельности. Также предоставлялись личные консультации по доработке проекта с сотрудниками из офиса трансформации ТюмГУ.

Итоговая защита проекта проходила с помощью визуальных материалов, время было ограничено 10 минутами. Также члены экспертного совета задавали конкурсантам вопросы. Наибольшее количество баллов набрала Ирина Зубарева за проект студенческого бизнес-интенсива по технологическому предпринимательству "ТехЛидер". Тимур Низамов представил хакатон "UTMN HACK", а Софья Кувалдина с идеей проведения проектной экологической школы "ecorio" заняла третье место.