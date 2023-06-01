Более 8,5 тысяч налоговых уведомлений на 1,6 млрд рублей получили предприятия Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 8,5 тысяч налоговых уведомлений на 1,6 млрд рублей получили предприятия Тюменской области. За 2022 год они должны уплатить 715 млн рублей налога на землю, 500 млн рублей – на транспорт и 404 млн рублей – на имущество, сообщает управление ФНС России по Тюменской области.

В управлении подчеркнули, что в этом году предприятия и организации впервые получили единое уведомление. В него включены все виды начислений, включая имущественное - по объектам, которые облагаются по кадастровой стоимости.

У налогоплательщика есть 20 дней, что предоставить пояснения и документы, если он выявил несоответствие в уведомлении.