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Тюменская поликлиника выдала две тысячи справок для секций и сдачи ГТО в трех школах Тюмени

Общество, 17:34 16 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Две тысячи справок для занятий в секциях и сдачи норм ГТО выдали врачи поликлиники № 8 в трех школах Тюмени с начала 2023 г. Диагностика проводится в самих школах, что избавляет от визитов в медучреждение, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

По словам заведующей детской поликлиникой № 8 Натальи Санниковой, на первом этапе от школ поступают списки. Группа здоровья определяется по результатам профосмотров школьным медработником. Для кардиообследования поликлиника предоставляет аппарат теле-ЭКГ "Валента". Результаты вносятся в архив.

В проекте участвуют лицей № 81, школы № 9 и № 13, которые находятся рядом с поликлиникой. Новинку оценили и в других поликлиниках города.

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# ГТО , поликлиника , секция , справка

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