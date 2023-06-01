Ишим отпразднует День города Ершовской премией, Никольской ярмаркой и выставкой ретро-автомобилей

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова (архив) ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова (архив) ВКонтакте

Ершовские дни пройдут в Ишиме 17 и 18 июня. Город отметит свой 241-й день рождения. Центральным событием первого дня станет награждение победителей XVII Международной литературной премии им. Петра Ершова за произведения для детей и юношества. Приедут лауреаты, потомки Ершова и почетные гости из Москвы.

Начнется день с возложения цветов к памятнику великому сказочнику и презентации новой выставки в Арт-галерее. С 11 часов на площади у Дворца культуры состоится открытие IV Никольской книжной ярмарки. В 12 часов на сцене ДК состоится торжественная церемония награждения лауреатов литературной премии. Там же пройдет бесплатный концерт.

Музыкальным событием дня станет концерт тюменского струнного квартета "Una Corda" в 15 часов. В это же время в селе Ершово состоится презентация выставки под открытым небом "Узорочье сибирских наличников". Завершится праздничный день молодежной дискотекой в Фестивальном парке в 18 часов.

18 июня в 12 часов состоится торжественное открытие праздника на стадионе "Центральный" с выставкой ретро-автомобилей. В 14 часов в фестивальном парке начнется работа интерактивных площадок. Горожан и гостей города приглашают посетить мастер-классы, фотозоны, спортивные квесты, фестиваль национальных подворий, шоу силачей и другие локации.

В 18 часов на центральной сцене городского парка пройдет рок-фестиваль, а в 20 часов 30 минут стартует эстрадная программа "Пою тебе, мой город", финалом которой станет праздничный салют в 22 часа 30 минут.

Подробную программу мероприятий можно посмотреть здесь.

Инна Кондрашкина