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Выпускные балы у 11-классников Тюменской области пройдут 23 и 24 июня

Общество, 11:13 17 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области выпускные балы у 11-классников пройдут 23 и 24 июня. К этому времени закончится основной этап сдачи ЕГЭ. Выпускникам вручат аттестаты об окончании средней школы.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец, подводить итоги экзаменационной кампания этого года ещё рано, она не завершена. Но повод для гордости за выпускников Тюменской области есть.

"Качество образования в наших школах растёт, о чем говорят и увеличение количества стобалльных и высокобалльных работ из года в год. Расширилась и география стобалльных результатов. Это выпускники из Тюмени, Ишима, Тобольска, Заводоуковска, Абатского и Тюменского районов", - сказала она.

Напомним, 22 выпускника Тюменской области получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Это в два раза больше в сравнении с прошлым годом. 12 одиннадцатиклассников сдали химию на высший балл. Это рекордное количество.

Учащимся 11 классов Тюменской области ещё предстоит сдать иностранный язык, говорение 17 июня и информатику 19-20 июня. На этом основной период завершится. Резервные дни - с 22 июня по 1 июля.

Все 100-балльники получат по 100 тыс. рублей по решению губернатора Тюменской области Александра Моора.

Анжела Лебедева

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# выпускной бал , ЕГЭ , образование

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