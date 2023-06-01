В Тюмени назвали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года"

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года" назвали в Тюмени. Церемония награждения прошла в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Семья" 16 июня.

"В муниципальном этапе участие приняли около 100 семей из 26 районов области. Победители отправляются на региональный этап. В этом году в региональном этапе участвовало 30 семей. Из них призерами и победителями стали 15. Мы очень надеемся, что они смогут выйти на всероссийский уровень", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заведующая отделением Агентства развития семейных технологий и форм устройства несовершеннолетних в семью Евгения Мунаева.

Конкурс проходит по пяти номинациям: "Молодая семья"; "Многодетная семья"; "Семья - хранители традиций"; "Сельская семья"; "Золотая семья".

В номинации "Семья - хранители традиций" региональными победителями стали Андрей и Светлана Викуловы из Ишима. Илья и Эльвира Зубаревы из Ялуторовского района победили в номинации "Многодетная семья". "Золотой семьей", прожившей более 30 лет в браке, стали Леонид и Тамара Кучевасовы из Тюменского района.

Вячеслав и Анжелика Рыбины из Тюменского района победили в двух номинациях: "Молодая семья" и "Сельская семья".

"Мы не ожидали. Мы хотели попасть в призеры хотя бы в одной номинации, а так получилось, что мы стали победителями в двух. Это очень приятно. Мы участвуем в конкурсе впервые, потому что у нас недавно только родилась дочь. 17 июня ей исполнится восемь месяцев", - поделилась впечатлениями Анжелика Рыбина.

Также она добавила, что если их пригласят на всероссийский уровень, они обязательно поедут. Добавим, супруги Рыбины являются депутатами думы Каменского и Горьковского муниципальных образований, входят в состав молодых депутатов при Тюменской областной думе. Они принимают активное участие в спортивных мероприятиях, защищая честь села и района. Имеют золотые знаки ГТО.

Отметим, конкурс проходит в регионе с 2016 года. И каждый год семьи из Тюменской области становятся победителями всероссийского конкурса в различных номинациях.

Юлия Карандашева