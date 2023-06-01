Фильтры для пациентов с ОРВИ открывают во всех новых учреждениях здравоохранения Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фильтры для пациентов с признаками ОРВИ, коронавирусной инфекции формируют при открытии новых поликлиник, амбулаторий, ФАПов Тюменской области. Это обязательное условие, потому что они доказали свою эффективность.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

"В фильтрах была серьезная нагрузка в период пандемии. Они сейчас функционируют в плановом режиме. В системе здравоохранения четко выстроена маршрутизация. Пациент имеет признаки ОРВИ – для него предусмотрен отдельный вход в поликлинику. При необходимости в короткий период он госпитализируется", - рассказала она.

В фильтре заболевший может открыть лист нетрудоспособности, его поставят на дальнейшее дистанционное наблюдение либо наблюдение.

Напомним, поводом для организации фильтров в медучреждениях региона стала пандемия новой коронавирусной инфекции. Число фильтров для приема пациентов с признаками ОРВИ увеличили в начале прошлого года. Тогда были задействованы объекты культуры, образования и социальной защиты.

Сейчас отдельные кабинеты для пациентов с признаками острой респираторной инфекции работают только в учреждениях здравоохранения.

Анжела Лебедева