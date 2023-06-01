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Мультидисциплинарный подход помог врачам ОКБ №2 выявить патологию сердца у тюменца

Общество, 08:59 17 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выявить патологию сердца у молодого пациента смогли врачи ОКБ №2 благодаря мультидисциплинарному подходу, сообщает пресс-служба больницы.

19-летний тюменец четыре дня плохо себя чувствовал. У него была характерная сжимающая боль в груди, одышка, тошнота и высокая температура. После попыток самолечения молодой человек обратился в Областную инфекционную клиническую больницу.

После обследования и консультации кардиолога по Центру медицины катастроф его направили для дальнейшего лечения в ОКБ №2 с предварительным диагнозом "острый панкреатит". Консультация хирурга исключила этот диагноз.

"В анализе крови пациента четко прослеживалось повышение маркеров некроза миокарда, а также нарушения по ЭКГ. В нашем отделении был выявлен острый гастрит и выставлен предварительный диагноз - миокардит", - сказал заведующий кардиологическим отделением ОКБ №2 Михаил Устьянцев.

К обследованию присоединились врачи отделения лучевой диагностики. "Мы выполнили МРТ визуализацию сердца. В режиме реального времени мы смогли увидеть кровоснабжение сердца, работу сократительной функции и клапанов. Нам удалось выявить зону инфаркта средней стенки и подтвердить миокардит", - добавил заведующий отделением лучевой диагностики ОКБ №2 Рустам Талыбов.

В кардиологическом отделении пациент прошел курс необходимого консервативного лечения. Молодого тюменца выписали и дали необходимые рекомендации.

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# ОКБ №2 , сердце

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