Традиционный Сабантуй пройдет на День города в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Традиционный национальный татарский праздник Сабантуй-2023 пройдет в парке Заречном в день города в Тюмени 29 июля. Жители и гости областной столицы познакомятся с лучшими татарскими традициями, сообщает издание "Вслух.ру".

Гости мероприятия смогут оценить национальную кухню, танцы, игры, песни, конкурсы. Во время праздника будут выступать артисты из Татарстана и юга Тюменской области. В программе также будет древний вид боевого искусства на поясах курэш.

На мастер-классах "Мастерская сабантуя" под руководством мастеров различных народных промыслов и ремесел юга Тюменской области, гости смогут узнать, как делают панно, сапоги, головные уборы, музыкальные инструменты, национальные украшения и другое.