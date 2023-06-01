Тюменская область, Югра и Ямал продлили трехсторонний договор до 2035 года

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Трехсторонний договор между Тюменской областью, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом будет действовать до 2035 года. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Сегодня на полях ПМЭФ-2023 подписали документ с коллегами Натальей Комаровой и Дмитрием Артюховым. Мы твердо убеждены в том, что действующая система взаимоотношений между нашими регионами, созданная в далеком 2004 году, должна быть сохранена. Она выдержала проверку временем и доказала свою эффективность. Главное – эта система, основанная на взаимном уважении и согласии, работает в интересах всех тюменцев, югорчан и ямальцев", - подчеркнул Александр Моор.

От отметил, что перед тремя субъектами стоит большое количество важных и сложных задач по дальнейшему развитию экономики и социальной сферы, улучшению качества жизни. "На многие из новых вызовов мы, как и прежде, будем отвечать сообща. И в этом – залог нашего общего успеха", - сказал Александр Моор.

Информационный центр Правительства Тюменской области напоминает, основоположниками программы "Сотрудничество" стали губернаторы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Собянин, Александр Филиппенко и Юрий Неелов.