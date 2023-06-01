I Фестиваль подворий в Кулаково объединил 20 поселений Тюменского района

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все 20 поселений Тюменского района стали участниками I Фестиваля подворий на живописном берегу Туры в Кулаково 17 июня. В рамках празднования 100-летия со дня образования муниципалитета организаторы представили гостям историю, традиции, самобытность народов, проживающих в районе, а также продовольственный, промышленный потенциал и культуру.

"Фестиваль муниципальных подворий объединяет жителей района. В наше непростое время нужна сплочённость, дружба и позитив", - таким мнением с корреспондентом "Тюменской линии" поделилась глава Каменского муниципального образования Екатерина Дорогина. Делегация поселения представила на своем подворье продукцию умельцев, мастеров, предпринимателей - зефир, сыр, пироги, блины, клубнику.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Каменка и еще три села Тюменского района - Мальково, Успенка, Онохино - в 2023 году будут праздновать 400-летний день рождения. Жители Ембаево готовятся отметить 425 лет со дня основания села.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Самые гостеприимные, дружелюбные люди живут в наших селах. Так сложилось, что села наши многонациональные, они живут в дружбе и согласии. Мы в доме культуры проводим и татарские, и русские праздники. И Масленицу празднуем, и Грачиную кашу. И сегодня угостим гостей фестиваля и чак-чаком, и караваем", - рассказала менеджер Ембаевского Дома культуры Гульфия Амирова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастерство плетения поясов на фестивале представила жительница Кулаково Светлана Тверских. Она переехала сюда из Тюмени два года назад. Влюбилась в село за его уют, тепло, наличие реки и холмов. И сразу же занялась любимым делом. Сегодня может научить ткачеству любого.

"Работаю на настольном лентоткацком станке и на напольном станке. Кулаково славится домоткаными коврами. Плюс у нас развита деревообработка, вышивка", - отметила она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастер по изготовлению гуслей Андрей Протасов семь лет живет в Кулаково, считает, что ему сильно повезло с соседями. На фестивале подворий он представил гусли, которые изготовил по старинным схемам.

"Сейчас занимаюсь реконструкцией, эти гусли они сделаны по историческим схемам. Они выполнены из кедра и ольхи. Они отличаются друг от друга местом, где были найдены, а также звучанием и количеством струн. Покупают мои гусли и дизайнеры, и музыканты. Мастерская наша также делает древние игры из дерева", - говорит Андрей.

Технологический прорыв в системе образования на фестивале продемонстрировали школьники Тюменского района, увлеченные робототехникой, IT-технологиями. 10-классник Винзилинской школы Роман Глухов с двумя одноклассниками разработал виртуальный макет школы, в котором воссозданы библиотека и спортзал. "Надев VR-очки можно полистать книги и покидать мячи. Работали над проектом в течение месяца", - уточнил он.

Учитель информатики Богандинской школы №1 Ирина Питухина организовала кружок и при поддержке РИО-центра его участники создают проекты в области информатизации.

"Первый проект был платформенный, 2Д. В а этом году завезли хорошее оборудование и можем уже делать проекты 3Д. На фестиваль подворий мы привезли проект "Безопасные дороги" Никиты Бровина – игра направлена на обучение парковаться, ездить по городу", - сообщила учитель.

Творческие коллективы поселений порадовали селян большой концертной программой, провели для детей разные игры, в том числе старинные – плети косы, пронеси коромысло, закинь блины на сковороду и так далее.

Участники I Фестиваля подворий сошлись в одном - они живут в самодостаточном, экономически устойчивом районе, который вносит существенную лепту в продовольственную безопасность Тюменской области. В нем много талантливых, мастеровых людей. Подрастает поколение, готовое бережно хранить и преумножать традиции предков.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решением администрации Тюменского района, фестиваль муниципальных подворий станет традиционным.

Анжела Лебедева