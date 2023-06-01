I Фестиваль подворий в Кулаково объединил 20 поселений Тюменского района
Все 20 поселений Тюменского района стали участниками I Фестиваля подворий на живописном берегу Туры в Кулаково 17 июня. В рамках празднования 100-летия со дня образования муниципалитета организаторы представили гостям историю, традиции, самобытность народов, проживающих в районе, а также продовольственный, промышленный потенциал и культуру.
"Фестиваль муниципальных подворий объединяет жителей района. В наше непростое время нужна сплочённость, дружба и позитив", - таким мнением с корреспондентом "Тюменской линии" поделилась глава Каменского муниципального образования Екатерина Дорогина. Делегация поселения представила на своем подворье продукцию умельцев, мастеров, предпринимателей - зефир, сыр, пироги, блины, клубнику.
Каменка и еще три села Тюменского района - Мальково, Успенка, Онохино - в 2023 году будут праздновать 400-летний день рождения. Жители Ембаево готовятся отметить 425 лет со дня основания села.
"Самые гостеприимные, дружелюбные люди живут в наших селах. Так сложилось, что села наши многонациональные, они живут в дружбе и согласии. Мы в доме культуры проводим и татарские, и русские праздники. И Масленицу празднуем, и Грачиную кашу. И сегодня угостим гостей фестиваля и чак-чаком, и караваем", - рассказала менеджер Ембаевского Дома культуры Гульфия Амирова.
Мастерство плетения поясов на фестивале представила жительница Кулаково Светлана Тверских. Она переехала сюда из Тюмени два года назад. Влюбилась в село за его уют, тепло, наличие реки и холмов. И сразу же занялась любимым делом. Сегодня может научить ткачеству любого.
"Работаю на настольном лентоткацком станке и на напольном станке. Кулаково славится домоткаными коврами. Плюс у нас развита деревообработка, вышивка", - отметила она.
Мастер по изготовлению гуслей Андрей Протасов семь лет живет в Кулаково, считает, что ему сильно повезло с соседями. На фестивале подворий он представил гусли, которые изготовил по старинным схемам.
"Сейчас занимаюсь реконструкцией, эти гусли они сделаны по историческим схемам. Они выполнены из кедра и ольхи. Они отличаются друг от друга местом, где были найдены, а также звучанием и количеством струн. Покупают мои гусли и дизайнеры, и музыканты. Мастерская наша также делает древние игры из дерева", - говорит Андрей.
Технологический прорыв в системе образования на фестивале продемонстрировали школьники Тюменского района, увлеченные робототехникой, IT-технологиями. 10-классник Винзилинской школы Роман Глухов с двумя одноклассниками разработал виртуальный макет школы, в котором воссозданы библиотека и спортзал. "Надев VR-очки можно полистать книги и покидать мячи. Работали над проектом в течение месяца", - уточнил он.
Учитель информатики Богандинской школы №1 Ирина Питухина организовала кружок и при поддержке РИО-центра его участники создают проекты в области информатизации.
"Первый проект был платформенный, 2Д. В а этом году завезли хорошее оборудование и можем уже делать проекты 3Д. На фестиваль подворий мы привезли проект "Безопасные дороги" Никиты Бровина – игра направлена на обучение парковаться, ездить по городу", - сообщила учитель.
Творческие коллективы поселений порадовали селян большой концертной программой, провели для детей разные игры, в том числе старинные – плети косы, пронеси коромысло, закинь блины на сковороду и так далее.
Участники I Фестиваля подворий сошлись в одном - они живут в самодостаточном, экономически устойчивом районе, который вносит существенную лепту в продовольственную безопасность Тюменской области. В нем много талантливых, мастеровых людей. Подрастает поколение, готовое бережно хранить и преумножать традиции предков.
Решением администрации Тюменского района, фестиваль муниципальных подворий станет традиционным.
Анжела Лебедева