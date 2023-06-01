Тюменцев зовут на пятый молодежный форум "Территория смыслов"

| Фото: vk.com/studsovet72 (архив) | Фото: vk.com/studsovet72 (архив)

Всероссийский молодежный форум "Территория смыслов" пройдет в Московской области в Солнечногорске с 26 июля по 8 августа. В этом году присоединиться к событию можно с 14-ти лет.

Событие объединит 2 тыс. 600 молодых активистов от 14 до 35 лет на восьми тематических площадках. Участников ждут мастер-классы и лекции от приглашенных экспертов и работа в командах.

Форум пройдет в пятый раз. Главная тема — "Делай больше, чем можешь". Участники смогут посетить одну из восьми образовательных платформ. На смене "Мыслить" философы, социологи, учёные и историки предложат идеи для формирования новых норм в российском обществе. На треке "Убеждать" журналисты, блогеры и лингвисты попробуют разработать систему современного языка. На платформе "Помогать" представители НКО и организаторы социальных проектов изучат вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений. На площадке "Творить" искусствоведы и культурологи выяснят, как решать проблемы влияния массовой культуры на молодежь.

На смене "Служить" представители органов власти, политики и управленцы обсудят, как повысить престиж госслужбы. На платформе "Учить" преподаватели познакомятся с новыми форматами в образовательной системе. На треке "Открывать" IT-специалисты и изобретатели определят роль начинающих специалистов в обеспечении технологического суверенитета страны. На площадке "Действовать" лучшие участники пятой "Территории смыслов" проработают ключевые направления развития России до 2050 года.

Заявки принимаются на платформе "Росмолодежь. События", пишет "Мегатюмень".

В прошлом году Всероссийский молодежный форум посетили 25 тюменцев. Среди них — победитель грантового конкурса от Росмолодежи Денис Кормин. Тюменец участвовал в смене "Общество" с проектом "Автобус памяти" и выиграл 405 тыс. рублей на его реализацию.