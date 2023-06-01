Тюменский врач посоветовала начинать контролировать холестерин с детства

| Фото: ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический центр» (архив) | Фото: ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический центр» (архив)

Контролировать уровень холестерина нужно всем уже с раннего возраста, считает заведующая врач-кардиолог высшей категории, врач-липидолог Тюменского кардиоцентра Инна Жевагина. Особенно это нужно делать людям, у родственников которых были инфаркты или инсульты в возрасте 40-50 лет.

Анализ можно сдать почти в любой лаборатории. Тюменцам порекомендовали также проверять расширенные показатели – сдавать анализ на липидный спектр.

"Питание — не единственный фактор, но то, что человек ест, оказывает огромное влияние на контроль уровня холестерина и его снижение. Если мы наладим свое питание и уберем все нездоровые продукты - трансжиры, быстроусвояемые углеводы и животные жиры, богатые насыщенными жирными кислотами и холестерином, то это будет первый шаг к выработке привычки правильно питаться. Улучшится настроение, появится энергия и бодрость, снизится лишний вес", - сказала Инна Жевагина.

Через месяц, правильного питания, отказа от вредных привычек, физической нагрузки, начнет нормализовываться вес. Уровень липопротеинов низкой плотности снизится на 7-10%.

Через три-шесть месяцев рационального питания и специальных упражнений пройдут негативные последствия неправильного питания, улучшится внешний вид, появится ощущение лёгкости. Через год – риск умереть от инфаркта или инсульта снизится на 80%. "То есть ликвидируется угроза формирования и разрыва атеросклеротических бляшек" - сообщила Инна Жевагина изданию "АиФ-Тюмень".