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Тюменские автоинспекторы задержали 15-летнего пьяного подростка за рулем машины

Происшествия, 12:10 18 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15-летнего пьяного подростка на машине Lada задержали сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области около трех часов ночи на 83-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, в присутствии отца подростка отстранили от управления автомобилем. Он также был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 0,71 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Машина помещена на стоянку.

Информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей подростка к административной ответственности за невыполнение обязанности по воспитанию детей.

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# ГИБДД Тюменской области , подростки

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