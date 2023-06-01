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В Ялуторовском музейном комплексе стартовала летняя программа для детей

Общество, 18:44 18 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первая смена программы "Каникулы в музее" стартовала в Ялуторовском музейном комплексе. Все мероприятия проводятся по предварительной записи, сообщают организаторы.

Сотрудники постарались разработать для ребят такие занятия и мероприятия, чтобы их каникулы стали яркими, веселыми и здоровьесберегающими. В музеях можно посетить мастер-классы, например, по мыловарению в музее "Торговые ряды", или "Медовая свеча" в "Доме природы". Ребят ждут игровые программы "Ложка-ежка" ("Торговые ряды"), "Карта старого пирата" ("Дом природы"), "Вокруг света" и "Предметология" (Краеведческий музей).

Ребятам будет некогда скучать, уверены сотрудники Ялуторовского музейного комплекса.

Запись на события по телефонам 8(34535) 327-50, ("Торговые ряды"), 8(34535) 325-58 ("Дом природы") и 8(34535) 203-65 (Краеведческий музей).

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# музей , Ялуторовск

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