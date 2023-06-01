Парк Российско-армянской дружбы и памятник маршалу Ивану Баграмяну открыли в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Парк Российско-армянской дружбы и памятник маршалу Ивану Баграмяну открыли в микрорайоне Березняковский в Тюмени 18 июня. Участие в церемонии принял губернатор Тюменской области Александр Моор.

Главу региона по традиции встретили хлебом и солью. Затем ансамбль танца "Наири" в составе 162 воспитанников исполнил народный танец. После губернатор и официальные лица высадили деревья – справа от храма.

"На тюменской земле уже много веков бок о бок живут представители более, чем ста национальностей. И все они эти годы с душой, большой ответственностью вкладывались в развитие нашего региона. Сегодня ныне живущее поколение всех национальностей, в том числе и армян, также продолжают дело своих предков. В Тюменской области проживают почти семь тысяч представителей армянского народа, очень ярких, талантливых", – сказал Александр Моор на открытии.

С Республикой Армения Тюменскую область связывают длинная история, сильные культурные связи и растущие экономические взаимоотношения. Так, по итогам 2022 года товарооборот между ними вырос в четыре с половиной раза.

"Мы получили прекрасный объект. Здесь большой микрорайон. Уверен, созданный парк станет местом притяжения для всех тюменцев, которые будут гулять с детьми, понимая, что только дружба между народами, странами – это залог нашего уверенного мирного развития общества", – добавил глава региона.

По словам вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна, это знаменательное событие символизирует крепкую дружбу между странами и народами. "Имя выдающегося военного и государственного деятеля, маршала Ивана Христофоровича Баграмяна стало важным символом исторически сложившегося союзничества в ратном деле. Мы собрались, чтобы подчеркнуть общую историю и ценности, которые нас связывают", – поделился он.

Для почетных гостей провели театрализованную экскурсию. Территорию парка поделили на семь локаций: "Христианская Армения", "Создание письменности", "Битва за веру", "Армянская семья", "Искусство", "Культура", "Подвиг народов СССР и ВОВ".

После осмотра парка состоялось открытие памятника маршалу, дважды Герою Советского Союза, заместителю министра обороны СССР Ивану Баграмяну. После того, как курсанты сняли с монумента мантию, зазвучали гимны России и Армении.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вагаршак Арутюнян поблагодарил правительство региона и администрацию города за поддержку начинаний, сохранение и укрепление межнациональных связей в Тюменской области. Отметим, 18 июня здесь также освятили армянскую апостольскую православную церковь "Сурб Месроп Маштоц". Церковь за пределами исторической родины имеет важное значение для любого народа, в первую очередь она способствует сохранению духовных основ и национальной идентичности, подчеркнул Вагаршак Арутюнян в своей речи.

"Перекрестное строительство армянских и русских храмов в разных городах страны еще раз доказывает общность ценностей двух народов. Уверены, что этот величественный храм станет общим духовным домом для всех независимо от национальностей. Также чрезвычайно важно передать нашим потомкам память о том, что в героической борьбе в годы Великой Отечественной войны наши народы одержали победу стоя плечом к плечу. Более полумиллиона представителей армянского народа ушли на фронт. Половина не вернулась", – сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вагаршак Арутюнян.

К памятнику возложили цветы губернатор Тюменской области и представители делегации Республики Армения.

Инна Пахомова