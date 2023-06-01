Прохладная и дождливая погода продержится в Тюменской области до середины недели

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прохладная и дождливая погода ожидается в Тюменской области в ближайшую неделю, с 19 по 25 июня. По данным центра Фобос, из-за плотной облачности приток солнечного тепла сократится до минимума, в результате дневная температура может понижаться до плюс 6 градусов. И лишь в четверг выглянет солнце и потеплеет до плюс 18.

В Тюмени 19 июня температура воздуха составит от 7 до 9 градусов. В течение суток ожидается дождь и северный ветер до 9 метров секунду.

20 и 21 июня дневная температура воздуха не превысит 7 градусов тепла, ночью - плюс 5. В эти дни пройдут дожди, ветер западный до 10 метров в секунду.

22 июня ночью и утром ещё есть вероятность дождей, днём осадки прекратятся, а воздух прогреется до 12 градусов. Скорость северо-западного ветра не превысит 5 метров в секунду.

23 и 24 июня ожидается солнечная погода, днём до плюс 19 градусов, ночью - плюс 10. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.

В воскресенье, 25 июня вновь похолодает. Днём температура воздуха понизится до 12 градусов, возможен дождь. Ветер восточный 6 метров в секунду.

Любовь Голышева