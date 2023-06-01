Жители Тюменской области выбрали объекты благоустройства в Тюмени, Ишиме и Тобольске

Облик сквера Леонида Згерского (ул. Республики, 29) после благоустройства. | Фото: информационный центр правительства Тюменской области Облик сквера Леонида Згерского (ул. Республики, 29) после благоустройства. | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

112 тыс. 963 голоса отдали жители Тюменской области за объекты благоустройства городской среды в 2023 году на сайте 72.gorodsreda.ru. Это в 2 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Участники опроса выбирали дизайн общественных пространств, которые преобразятся в 2024 году. Всего 7 объектов в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

Наиболее популярный способ голосования — через Госуслуги, так получен 89 тыс. 471 голос. Волонтеры помогли привлечь 23 тыс. 492 голоса.

Результаты опубликованы здесь.