  • 19 июня 202319.06.2023понедельник
  • USD83,6498
    EUR91,6329
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер северо-восточный

Жители Тюменской области выбрали объекты благоустройства в Тюмени, Ишиме и Тобольске

Общество, 10:01 19 июня 2023

информационный центр правительства Тюменской области Облик сквера Леонида Згерского (ул. Республики, 29) после благоустройства. | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

112 тыс. 963 голоса отдали жители Тюменской области за объекты благоустройства городской среды в 2023 году на сайте 72.gorodsreda.ru. Это в 2 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Участники опроса выбирали дизайн общественных пространств, которые преобразятся в 2024 году. Всего 7 объектов в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

Наиболее популярный способ голосования — через Госуслуги, так получен 89 тыс. 471 голос. Волонтеры помогли привлечь 23 тыс. 492 голоса.

Результаты опубликованы здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:34 19.06.2023Кувшинки и ирисы высадили в пруду Аптекарского сада в Тобольске
10:23 19.06.2023190 техногенных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за неделю
10:12 19.06.2023Прохладная и дождливая погода продержится в Тюменской области до середины недели
10:01 19.06.2023Жители Тюменской области выбрали объекты благоустройства в Тюмени, Ишиме и Тобольске