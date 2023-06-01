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Проект тюменской Антропошколы выиграл грант Росмолодежи

Общество, 09:13 20 июня 2023

vk.com/anthroposchoolutmn | Фото: vk.com/anthroposchoolutmn

Научный сотрудник Антропошколы ТюмГУ Алексей Буллер выиграл грант Росмолодежи на реализацию проекта "Межнациональный диалог: узнать друг друга за 60 секунд". Итоги первого сезона конкурса "Росмолодёжь. Гранты среди физических лиц", на который было подано 10 тыс. 370 заявок, подвели 14 июня.

Директор Антропошколы Александр Сорокин и научный сотрудник Дмитрий Нечипорук выступают наставниками этого проекта, который посвящён исследованию тюменского региона, его истории, становлению, а также быту народов, которые в нём проживают.

Результаты проекта будут представлены в формате коротких видеороликов на платформе YouTube, Rutube и VKВидео.

"Также в рамках проекта Алексей проведёт полевое исследование и примет участие в этнокультурных мероприятиях народностей Тюменской области, а также соберёт видеоинтервью с их представителями", - рассказали авторы.

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# грант , Росмолодежь , ТюмГУ

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