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Лучшие летние веранды выберут в Тюмени

Общество, 09:57 20 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более сотни городских летних веранд участвуют в конкурсе "Гостеприимство летней Тюмени — 2023". Проголосовать за понравившуюся летнюю веранду на первом этапе конкурса горожане могут до 7 июля по ссылке.

Второй этап пройдет с 10 по 15 июля. Конкурсная комиссия посетит заведения и оценит работу летних веранд.

По итогам состязания определят лучшие летние городские веранды среди ресторанов, кафе, кофеен, баров, закусочных, магазинов кулинарии и кафе на крышах и балконах.

Конкурс проводит администрация Тюмени, сообщает городской департамент потребительского рынка.

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# конкурсы , летние веранды

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