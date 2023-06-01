Лучшие летние веранды выберут в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более сотни городских летних веранд участвуют в конкурсе "Гостеприимство летней Тюмени — 2023". Проголосовать за понравившуюся летнюю веранду на первом этапе конкурса горожане могут до 7 июля по ссылке.

Второй этап пройдет с 10 по 15 июля. Конкурсная комиссия посетит заведения и оценит работу летних веранд.

По итогам состязания определят лучшие летние городские веранды среди ресторанов, кафе, кофеен, баров, закусочных, магазинов кулинарии и кафе на крышах и балконах.

Конкурс проводит администрация Тюмени, сообщает городской департамент потребительского рынка.