Дожди, переходящие в ливни, и сильный ветер ожидаются в Тюменской области 20 июня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дождь, местами сильные ливни ожидаются в Тюменской области 20 июня. Ветер северный, северо-западный 15-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду, облачно. Температура ночью — +3… +8, днём— +7… +12.

Штормовое предупреждение об этом опубликовал региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

В связи с непогодой повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения, дорожно-транспортных происшествий, заторов на дорогах. Возможны также задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино.

При возникновении аварий необходимо звонить в ЕДДС по телефону 112. Также о происшествиях необходимо сообщать в оперативно-дежурную службу ЦУКС Главного управления МЧС России по Тюменской области по телефону 8 (3452) 590-462.