В Тюменской области работают над базой данных с информацией по построенным объектам

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Тюменская область работает над созданием среды общих данных, где будет храниться информация по каждому построенному объекту. Об этом начальник Главного управления строительства региона Павел Перевалов рассказал на общем собрании Союза строителей Тюменской области.

Информацию, которая будет содержаться в базе общих данных, можно использовать при эксплуатации зданий. Также в регионе идет внедрение ведомственной информационной системы Госстройнадзора, которая будет интегрирована с федеральной системой. "Внедряется важная система ИСУП, где будут храниться данные об объектах, строящихся за счет бюджетных средств", – сказал Павел Перевалов.

Также на собрании начальник Главного управления строительства сказал, что 2022 год стал рекордным по объему выполненных работ. В Тюменской области введено в эксплуатацию 2,245 млн кв. метров жилья. Объем строительных работ составил более 190 млрд рублей.

"Это говорит о том, что строительные компании региона и производители строительных материалов находят свое место на рынке. Люди, которые работают у вас, имеют возможность приложить свои знания и умения и получить достойную заработную плату. Это очень важно", – отметил Павел Перевалов.

Серьезные изменения претерпевает надзорная деятельность в сфере строительства. Значительную часть проверок заменяют профилактические визиты, в ходе которых инспекторы Главного управления строительства Тюменской области проводят беседы с застройщиками и консультируют по наиболее сложным вопросам.

"Наш регион выгодно отличается от других. Многие профилактические визиты проводятся по инициативе застройщиков. У нас нет проблем с доступом на площадки. Мы находимся с вами в конструктивном взаимодействии, выходим с профилактическими визитами, которые в последствии положительно сказываются на проведении и итогах программных проверок", – сказал Павел Перевалов.