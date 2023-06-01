Жительница ямальской тундры родила двойню в тюменском роддоме

| фото из личного архива Виолетты | фото из личного архива Виолетты

Женщина из Ямало-Ненецкого автономного округа родила в тюменском роддоме двойню, хотя ждала одного малыша, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Виолетта приехала в Тюмень из тундры Мессояхи. Зимой там арктическая стужа, а летом — жара. В теплое время года добраться до тундры можно только на вертолете. Основной промысел местного населения — оленеводство. У семьи Виолетты — около двух тысяч оленей.

Девушка не состояла на учете в женской консультации, в Тюмень приехала на роды. Каково же было удивление Виолетты, когда она узнала, что ждет двойню. Первой на свет появилась девочка весом 2500 гр, а через две минуты родился мальчик весом 2600 гр.

Малышей назвали Доминик и Доминика. Новорожденных вместе с мамой уже выписали домой.