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Жительница ямальской тундры родила двойню в тюменском роддоме

Общество, 17:06 19 июня 2023

фото из личного архива Виолетты | фото из личного архива Виолетты

Женщина из Ямало-Ненецкого автономного округа родила в тюменском роддоме двойню, хотя ждала одного малыша, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Виолетта приехала в Тюмень из тундры Мессояхи. Зимой там арктическая стужа, а летом — жара. В теплое время года добраться до тундры можно только на вертолете. Основной промысел местного населения — оленеводство. У семьи Виолетты — около двух тысяч оленей.

Девушка не состояла на учете в женской консультации, в Тюмень приехала на роды. Каково же было удивление Виолетты, когда она узнала, что ждет двойню. Первой на свет появилась девочка весом 2500 гр, а через две минуты родился мальчик весом 2600 гр.

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Малышей назвали Доминик и Доминика. Новорожденных вместе с мамой уже выписали домой.

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# дети , ЯНАО

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