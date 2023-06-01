16 тыс. жителей Тюменской области получают лекарства в рамках набора социальных услуг

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наиболее востребованной мерой поддержки из набора социальных услуг в Тюменской области является лекарственное обеспечение. Ей пользуются 16 тыс. жителей региона.

Как сообщает отделение социального фонда по Тюменской области, свыше 67 тыс. человек, получающих ежемесячную денежную выплату, сохранили за собой право частично или полностью получать набор социальных услуг. Он включает лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в пригородных электропоездах, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Указанные услуги можно получать в натуральной форме либо отказаться от их получения.

Полным пакетом набора социальных услуг в регионе пользуется 41 тыс. жителей.

Варианты получения мер социальной поддержки в натуральной или денежной форме предусмотрены для того, чтобы льготники могли выбрать удобный для себя формат обеспечения. Сделать это можно на портале госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или многофункциональном центре.