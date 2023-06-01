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Прием заявок на региональный конкурс "Книга года — 2023" стартовал в Тюмени

Общество, 08:04 22 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на региональный конкурс "Книга года — 2023" стартовал в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59). Представить можно издания, выпущенные с 1 октября 2022 по 1 октября 2023 года, отмечают организаторы.

Основные номинации конкурса — "Лучшая книга для детей и юношества", "Лучшая научная книга", "Лучшая учебная книга", "Лучшая книга художественной прозы", "Лучшая поэтическая книга", "Лучшая книга о родном крае", "Лучшая документальная книга". Специальные номинации конкурса — "Книга года", "Самая популярная книга", "Издательство года".

Заявки на участие принимаются до 9 октября, подробности — по ссылке. Награждение победителей конкурса состоится в ноябре 2023 года.

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