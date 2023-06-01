О нравах и обычаях XIX века расскажут тюменцам на экскурсии в редком фонде

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсия, посвященная нравам и обычаям XIX века, пройдет в редком фонде Тюменской областной научной библиотеки (ул. Орджоникидзе, 59) 24 июня в 15 часов. Посетители узнают, какие требования предъявлялись к организации балов, в каких одеждах щеголяли модники и модницы на светских вечерах, чем потчевали и развлекали гостей, какие дисциплины преподавали в школах.

Речь пойдет о героях повести Александра Пушкина "Пиковая дама" и романа Федора Достоевского "Идиот", а в одном из редких изданий 1880 года участники увидят неизвестный портрет Николая Гоголя, изображение которого он призывал уничтожать всех, кому оно попадет в руки.

Участников экскурсии ждет свое книжное предсказание и эскиз "Буквицы", который можно раскрасить дома в любимые цвета.

Стоимость участия в экскурсии — 200 рублей. Регистрация — по ссылке.