Интенсив для журналистов провели федеральные эксперты в Тюмени

| Фото: t.me/jour_72 | Фото: t.me/jour_72

Интенсив для журналистов "Инфорум" провели федеральные эксперты в Тюмени. Организатор – региональное отделение Союза журналистов России. Представители СМИ обсудили главные тенденции и поучаствовали в пяти мастер-классах.

По словам менеджера ВКонтакте по работе с партнёрами по России и СНГ Татьяны Маркиной, не стоит гнаться за количеством подписчиков. Оно не равно качеству. "Мертвые души" уменьшают вес сообщества. Она также рекомендовала искать баланс между трафиком и охватами: переходы из ВК на другие площадки не способствуют заинтересованности читателя.

Про безопасность и фактчекинг в работе рассказала военкор "Первого канала" Ирина Куксенкова. Она получила ранение при обстреле съёмочной группы в Мариуполе. Корреспондент подчеркнула, что ни один кадр не стоит жизни. Безопасность прежде всего. А вот показывать лица бойцов, по ее мнению, нежелательно. Ведь эти изображения сможет использовать противник в информационной войне. Все данные тщательно проверяются, не должно быть фейков и недостоверной информации.

Формулу успеха для журналиста в полях раскрыла ведущая телеканала "МИР" Гузель Камаева. Для нее она сосредоточена в слове СИЛА. Аббревиатуру поясняет так: "С" — скорость мышления, наблюдения, сбора материала, "И" — интерес, "Л" — любовь к профессии, "А" — ассоциации помогают создать текст, когда еще не о чем говорить. Еще одно ее наблюдение - раньше боролись за то, чтобы найти информацию, сейчас, чтобы ее сортировать.

Более 1,5 млрд публичных сообщений написали 62,2 млн авторов в социальных медиа России в октябре 2022 г. Такие факты привела медиаисследователь, секретарь Союза журналистов России, руководитель Департамента по развитию региональной журналистики Юлия Загитова. По относительному приросту авторов и контента лидирует Телеграм, заявила она. Главной валютой соцсетей является обратная связь, уверена спикер. Соцсети ненавидят канцеляризмы, сложные конструкции, деепричастные обороты и тому подобное. Еще она напомнила золотое правило – интересные люди есть везде.

Известный в Татарстане журналист Равиль Мукменов является автором видеопроекта "Снег Медиа". Это несколько историй о людях с необычной судьбой. Его видео набирают миллионные просмотры, а сам он считает, что в сторителлинге легко найти творчество и уйти от рутины.

"Будущее — за универсальной журналистикой, человеком-оркестром. Главный инструмент — мобильник. Как находятся истории? Я подписан на много ТГ-каналов. Везде есть интересные люди, надо рыть в разных источниках", - подчеркнул автор.

При этом, главный его секрет создания суперматериала — пропустить историю через себя, пишет Вслух.ру.