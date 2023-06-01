В Тюмени на 17 дней закроют движение на участке по М. Горького от Харьковской до Котельщиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта будет закрыто на участке ул. М. Горького -от ул. Харьковской до ул. Котельщиков Тюмени с 21 июня по 7 июля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Объезд возможен по ул. Елизарова и по ул.50 лет Октября, Профсоюзной. В ГИБДД рекомендуют следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать введенные ограничения. А также заранее планировать маршрут.