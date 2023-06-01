Военно-спортивные смены для подростков стартуют в Тюмени в июне

| Фото: группа "«Аванпост» | Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "«Аванпост» | Тюмень" ВКонтакте

Летние патриотические смены "Время героев" стартуют в Тюмени 25 июня. Участие в них примут 900 подростков от 14 до 17 лет, сообщает филиал Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" в Тюменской области.

Смены пройдут на базе центров "Аванпост" и "Алые паруса". Участники изучат основы огневой, тактической, инженерной подготовки, тактической медицины, организации связи и пилотирования беспилотных летательных аппаратов. Полученные навыки подростки закрепят на военно-спортивных играх и практических занятиях.

Юноши и девушки примут участие в днях воинской славы и уроках мужества, пообщаются с ветеранами, встретятся с известными спортсменами и тренерами, познакомятся с профессиями силовых ведомств.

Всего с 25 июня по 30 августа в Тюменской области пройдут три смены.