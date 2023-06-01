1 тысячу 100 евроконтейнеров для сбора отходов приобрел регоператор Тюменской области

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

1 тыс. 100 новых евроконтейнеров закупил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами для жителей Тюменской области. Новые емкости дополнят существующий контейнерный парк, часть отправят на замену вышедших из строя баков, а из оставшихся создадут резерв. Об этом сообщает Тюменское экологическое объединение.

"Расстановка евроконтейнеров будет производиться исходя из согласованных департаментом недропользования и экологии Тюменской области заявок муниципальных администраций. В приоритетном порядке емкости установят на новых обустроенных контейнерных площадках, внесенных в региональный реестр мест накопления ТКО и сданных в эксплуатацию", – говорится в сообщении.

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Например, практически сразу после доставки груза в Тюменскую область три фуры с евроконтейнерами, а это 330 штук, направили в Ишимское управление регионального оператора. Это подразделение ООО "ТЭО" обслуживает территории Ишимского, Абатского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Голышмановского, Сорокинского, Сладковского и Казанского районов. В последнем уже запланирована установка более ста ёмкостей – недавно Казанский район завершил обустройство новых контейнерных площадок.

Жители Тюменской области могут пользоваться новыми контейнерами сразу после их установки – обновлённые площадки включаются в маршруты спецтехники уже на следующий день. Опустошаются евроконтейнеры в ежедневном режиме.