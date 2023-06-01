Мастерская для писателей УФО пройдет в Тюмени

| Фото: группа "Ассоциация союзов писателей и издателей России" ВКонтакте | Фото: группа "Ассоциация союзов писателей и издателей России" ВКонтакте

Межрегиональная мастерская для писателей Уральского федерального округа пройдет в Тюмени с 21 по 26 июня. Наставниками сорока участников станут известные российские литераторы, сообщает Ассоциация союзов писателей и издателей России.

Занятия проведут писатели Андрей Геласимов, Сергей Беляков, Ольга Ермолаева, Николай Шамсутдинов, Анна Игнатова, Юрий Нечипоренко. Лучшие работы участников будут рекомендованы к публикации в литературных журналах "Новый мир", "Дружба народов", "Наш современник", "Знамя", "Москва" и "Урал".

Открытие мастерской пройдет в Музейном комплексе имени Словцова (ул. Советская, 63) 22 июня в 10 часов, а в 17 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр.1) состоится дискуссия "Правда факта и достоверность вымысла. Как литература справляется с историей" с прозаиками Андреем Геласимовым и Сергеем Беляковым, детским писателем Юрием Нечипоренко, драматургом Полиной Бабушкиной. Вход свободный.

23 июня в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) состоится литературная викторина "Своя игра", начало в 17 часов 30 минут. А 24 июня в Музейном комплексе имени Словцова пройдут "Открытые чтения" — инсценированная читка произведений участников мастерской с участием тюменских актеров, художников и преподавателей Тюменского государственного института культуры.