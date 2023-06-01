Вальс на набережной в Тюмени состоится 24 июня

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

"Вальс на набережной" в Тюмени состоится 24 июня, начало в 18 часов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, мероприятие, которое ранее планировалось на 21 июня, перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

Ожидается, что "Вальс на набережной" станцуют около 700 выпускников тюменских школ. В Год педагога и наставника впервые один из танцев ребята исполнят вместе с учителями. Всего выпускники представят шесть номеров.

В связи с проведением мероприятия с 15 до 19 часов для пешеходов будут перекрыты три нижних яруса набережной от моста Влюбленных до ул. Красина.