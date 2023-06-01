Более 10 тысяч гостей ждут на Сабантуе в деревне Тураева Тюменского района

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 10 тыс. гостей ожидают на национальном празднике "Сабантуй — 2023" в деревне Тураева Тюменского района 25 июня.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала председатель национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области Лейсан Хурматуллина.

Празднование начнется с соревнований по конным скачкам в 10 часов 30 минут. В это же время на малой сцене стартуют выступления творческих коллективов Тюменского района.

На основной сцене в 11 часов начнется торжественная церемония открытия праздника. Через полчаса всех ждут на соревнованиях по национальной борьбе "Кореш", армрестлингу и гирям. Состязания продлятся до 15 часов.

Также для гостей подготовили конкурсы, например, "Татарская красавица". На площадке федерации силового экстрима пройдет открытый турнир по силовому экстриму "Арангул-батыр — 2023".

В 13 часов 15 минут на малой сцене начнется конкурс обрядовых представлений среди муниципальных образований. На 13 часов 30 минут назначен кулинарный поединок.

В 13 часов 30 минут жителей и гостей деревни позовут к основной сцене. Там состоится концертная программа.

Сабантуй продлится до 16 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова