Проход противотанковых минных полей отработали инженеры ЦВО в Тюменской области
| Фото: Пресс-служба Центрального военного округа
Более 50 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники были задействованы в мероприятии по боевой подготовке, проходившем в Тюменской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
В ходе тренировки саперные группы применили комплекты разминирования и миноискатели, обследовали местность на наличие взрывоопасных предметов. Затем расчеты установок разминирования проделали проходы в противотанковых минных полях.
Кроме того, военнослужащие отработали ведение инженерной разведки местности и фортификационное оборудование позиций.