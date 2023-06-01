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Проход противотанковых минных полей отработали инженеры ЦВО в Тюменской области

Общество, 12:15 21 июня 2023

Пресс-служба Центрального военного округа | Фото: Пресс-служба Центрального военного округа

Более 50 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники были задействованы в мероприятии по боевой подготовке, проходившем в Тюменской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В ходе тренировки саперные группы применили комплекты разминирования и миноискатели, обследовали местность на наличие взрывоопасных предметов. Затем расчеты установок разминирования проделали проходы в противотанковых минных полях.

Кроме того, военнослужащие отработали ведение инженерной разведки местности и фортификационное оборудование позиций.

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