В программу капремонта тепловых сетей Тюмени включили еще семь объектов

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Семь объектов дополнительно отремонтирует УСТЭК во время летней ремонтной кампании 2023 года. Такая возможность появилась за счет экономии средств, образовавшихся при проведении закупочных процедур, сообщает пресс-служба компании.

Планируется, в частности, заменить участки тепловых сетей по улицам Котовского, Артамонова, Пермякова и Логунова. Также сети отремонтируют в районе ММС на улицах 70 лет Октября, Мелиораторов и Путилова.

Работы на объектах начнутся в июле и завершатся в сентябре. За это время специалисты заменят 1 км тепловых сетей и 0,35 км сетей горячего водоснабжения. На время проведения ремонта ограничение горячего водоснабжения коснется части домов, расположенных по вышеуказанным улицам.

В целом по программе капитальных ремонтов УСТЭК, в течение межотопительного периода 2023 года, будет заменено более 10 км теплотрасс.