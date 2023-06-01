  • 21 июня 202321.06.2023среда
  • USD84,2336
    EUR92,0745
  • В Тюмени 4..6 С 6 м/с ветер западный

В программу капремонта тепловых сетей Тюмени включили еще семь объектов

Общество, 16:51 21 июня 2023

УСТЭК | Фото: УСТЭК

Семь объектов дополнительно отремонтирует УСТЭК во время летней ремонтной кампании 2023 года. Такая возможность появилась за счет экономии средств, образовавшихся при проведении закупочных процедур, сообщает пресс-служба компании.

Планируется, в частности, заменить участки тепловых сетей по улицам Котовского, Артамонова, Пермякова и Логунова. Также сети отремонтируют в районе ММС на улицах 70 лет Октября, Мелиораторов и Путилова.

Работы на объектах начнутся в июле и завершатся в сентябре. За это время специалисты заменят 1 км тепловых сетей и 0,35 км сетей горячего водоснабжения. На время проведения ремонта ограничение горячего водоснабжения коснется части домов, расположенных по вышеуказанным улицам.

В целом по программе капитальных ремонтов УСТЭК, в течение межотопительного периода 2023 года, будет заменено более 10 км теплотрасс.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ремонт тепломагистрали , УСТЭК

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:16 21.06.2023Мастерская для писателей УФО пройдет в Тюмени
18:05 21.06.2023Тобольские хирурги впервые установили стент в сонную артерию пациента
17:54 21.06.202322 июня - события дня
17:43 21.06.2023312 тысяч саженцев ели посадили в Тюменской области участники акции "Сад Памяти"