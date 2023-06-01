В программу капремонта тепловых сетей Тюмени включили еще семь объектов
Семь объектов дополнительно отремонтирует УСТЭК во время летней ремонтной кампании 2023 года. Такая возможность появилась за счет экономии средств, образовавшихся при проведении закупочных процедур, сообщает пресс-служба компании.
Планируется, в частности, заменить участки тепловых сетей по улицам Котовского, Артамонова, Пермякова и Логунова. Также сети отремонтируют в районе ММС на улицах 70 лет Октября, Мелиораторов и Путилова.
Работы на объектах начнутся в июле и завершатся в сентябре. За это время специалисты заменят 1 км тепловых сетей и 0,35 км сетей горячего водоснабжения. На время проведения ремонта ограничение горячего водоснабжения коснется части домов, расположенных по вышеуказанным улицам.
В целом по программе капитальных ремонтов УСТЭК, в течение межотопительного периода 2023 года, будет заменено более 10 км теплотрасс.