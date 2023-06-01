Пострадавшие от пожара тюменские леса обследуют специалисты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пострадавшие от природных пожаров участки Тюменского лесничества обследуют специалисты. Это необходимо, чтобы оценить текущее состояние, определить границы поврежденных и погибших лесов, сообщает Российский центр защиты леса.

Также запланированы обследования в Вагайском и Нижнетавдинском лесничествах и выборочные наблюдения на территориях с незначительными площадями, пройденными огнем.

Специалисты определят участки, где необходимо провести лесопатологическое обследование для назначения санитарных рубок. Это нужно для улучшения состояния лесных насаждений, уменьшения угрозы распространения вредных организмов и снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов.