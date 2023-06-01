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Подростков обучат в летней медико-фармацевтической школе ТюмГМУ

Общество, 08:52 23 июня 2023

группа " Тюменский ГМУ Минздрава России" во ВКонтакте | Фото: группа " Тюменский ГМУ Минздрава России" во ВКонтакте

Открытая медико-фармацевтическая школа пройдет в Тюменском медицинском университете с 24 по 30 июня. В программе — занятия по фармацевтическим дисциплинам, анатомии, биологии, химии, латинскому языку, сообщает пресс-служба вуза.

Школьники посетят практикумы по физиологии растений и животных, микроскопированию, качественным реакциям, экстрагированию и лиофильной сушке. Занятия проведут педагоги Тюменского медицинского университета, специалисты Московского физико-технического института, Московского государственного университета, Института биоорганической химии РАН.

На смене школьников ждут не только лекции и семинары, но и активная работа над собственной научной идеей.

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# ТюмГМУ , школьники

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