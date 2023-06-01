312 тысяч саженцев ели посадили в Тюменской области участники акции "Сад Памяти"

| Фото: 72.fsvps.gov.ru | Фото: 72.fsvps.gov.ru

312 тыс. саженцев ели на 80 гектарах посадили в ходе акции "Сад Памяти" в Тюменской области. В 2023 году мероприятие прошло без привлечения общественности. Посадочные работы на землях лесного фонда провели лесничие и работники Тюменской авиабазы, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

"Организовать массовые мероприятия по посадке деревьев в память о героях Великой Отечественной войны не позволил запрет на посещение лесов, введенный из-за сложной пожароопасной обстановки", - уточнили в ведомстве.

Но жители области смогли присоединиться дистанционно - посадить деревце на своем дачном участке, во дворе дома, школы или организации и отметить это место на интерактивной карте. Таким образом, стало на 200 деревьев больше.