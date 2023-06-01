Поддельную декларацию на 136 тонн ячменя выявили в Тюменской области

| Фото: Россельхознадзор | Фото: Россельхознадзор

Поддельный документ на 136 т дробленого ячменя выявили в Тюменской области. Предприятие из Ялуторовского района предоставило декларацию соответствия, протокол к которой был с признаками фальсификации, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Протокол испытаний, на основании которого выдается декларация, был от московского лабораторного центра. Ведомства связались и выяснили, что в центр заявление и образцы указанной партии не поступали, исследования не проводились, протокол испытаний на продукцию не выдавался.

Декларацию признали недействительной, предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, специалисты передали материалы дела в правоохранительные органы.