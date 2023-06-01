11 проектов для решения молодежных проблем представили на стратегической сессии в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Одиннадцать проектов для решения молодежных проблем представили на стратегической сессии в мультицентре "Контора пароходства" 21 июня. Мозговой штурм прошел с участием победителей грантовых конкурсов, активистов платформы "Россия – страна возможностей", представителей Общественной палаты и волонтерских движений.

Оценку важности такой работы дал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Мы для себя на эту сессию ставили задачу - попробовать с вашей помощью найти идеи для развития молодежи. Что нужно сделать, чтобы молодежь оставалась в Тюменской области, приезжала из других регионов. Что важно для молодых людей, какие приоритеты у них в жизни, чтобы мы в своей деятельности их учитывали. Правильно выстроенная молодежная политика - это важный элемент регионального развития", - подчеркнул глава региона.

Тюменцы предлагают организовать телефон взрослой жизни для консультации молодых людей о финансах и по другим вопросам. Также они планируют разработать бренд молодежи Тюменской области и создать платформу "ПроектТюм" для поиска команды под проекты и другие инициативы. В сотворчество может быть вовлечено большое количество студентов и школьников.

Как заверил губернатор, предложения, прозвучавшие в ходе стратегической сессии, будут взяты работу.

Оксана Корнеенкова