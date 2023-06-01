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Акция "Свеча памяти" прошла в Тюмени в День памяти и скорби

Общество, 07:49 22 июня 2023

скриншот видео | Фото: скриншот видео

Акция "Свеча памяти" прошла на Исторической площади Тюмени в 4 часа утра 22 июня. Именно в это время 82 года назад фашистская Германия напала на Советский Союз.

Жители почтили память погибших минутой молчания, пишет МЧС России по Тюменской области. Также юные тюменцы станцевали вальс, прозвучали стихи о военных годах и спета песня "Снегири" в память о героях.

Завершилась акция возложением цветов к Вечному огню. Участниками стали сотрудники силовых структур, представителями общественных организаций и жители города.

Напомним, акцию более 13 лет ежегодно проводит региональное отделение "Молодой гвардии".

МЧС России по Тюменской области

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# День памяти и скорби , свеча Памяти

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