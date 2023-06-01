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Маршруты четырех автобусов временно изменятся в Тюмени

Общество, 08:38 23 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схемы движения пассажирских маршрутов №№ 29, 29д, 41, 65 изменятся с 25 по 29 июня на время работ на ул. Широтной в районе дома № 154/1, сообщает администрация Тюмени.

Маршруты будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршрутам объезда.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Расписание общественного транспорта доступно на сайте Тюменьгортранс, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", а также по бесплатному номеру 8-800-250-0722.

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