Маршруты четырех автобусов временно изменятся в Тюмени
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Схемы движения пассажирских маршрутов №№ 29, 29д, 41, 65 изменятся с 25 по 29 июня на время работ на ул. Широтной в районе дома № 154/1, сообщает администрация Тюмени.
Маршруты будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршрутам объезда.
| Фото: администрация Тюмени
Расписание общественного транспорта доступно на сайте Тюменьгортранс, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", а также по бесплатному номеру 8-800-250-0722.