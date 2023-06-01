Проект "Уральские сказы" реализуют в Тюмени на грант от Росмолодежи

| Фото: группа "Фестиваль "Поколение без границ" во ВКонтакте | Фото: группа "Фестиваль "Поколение без границ" во ВКонтакте

Два сотрудника Тюменского индустриального университета Роман Ищенко и Анна Хасаншина вошли в число победителей первого сезона "Росмолодёжь. Гранты" для физических лиц. Благодаря грантовой поддержке в Тюмени пройдут спектакль по фольклорному достоянию Урала и Международный фестиваль молодежи и студентов "Поколение без границ", сообщает пресс-служба вуза.

Руководитель Центра молодежных инициатив ТИУ Роман Ищенко получил 627 тыс. рублей на реализацию творческого проекта "Уральские сказы", который экспертное жюри выделило в номинации #вдохновляй.

"Наша цель – популяризация культурной идентичности региона через спектакль о людях, живущих и живших ранее в России и в Уральском округе, - рассказал Роман Ищенко. – Задуманный спектакль станет неповторимым интерактивным действием, соединяющим разные виды искусства: драматургию, хореографию, кукольный театр, цирк с использованием современных визуальных технических средств. Основная часть средств, полученных от гранта, будет направлена на изготовление уникальных световых и лазерных костюмов, реквизита, а также на подготовку визуальной части спектакля, программирование оборудования и светодиодных костюмов".

В основу оригинального сценария легли сказы писателя-фольклориста Павла Бажова. Проект станет творческим экспериментом студии ТИУ – театра оригинального жанра "Гелиос". Студенты постараются раскрыть в новом формате культурный код области, приобщить детей и подростков к театральному искусству с помощью уникальных форм и красочных проекций.

Анна Хасаншина победила в номинации #объединяй и получила грант в 700 тыс. рублей. Он пойдет на проведение Международного фестиваля молодежи и студентов "Поколение без границ", который пройдет в мае 2024 года в СОЦ "Олимпия" и соберет около 200 интернациональных гостей. В программе - конкурс национальных подворий, шоу талантов с выступлением народных коллективов, квесты и спортивные состязания.

В этом году на "Росмолодёжь. Гранты" поступило более 10,5 тыс. заявок, из которых экспертное жюри отобрало более 1 тыс. 450 проектов-победителей в 18 номинациях на общую сумму 800 млн рублей.