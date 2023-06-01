Две лани родились на базе отдыха "Березовка" в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Две лани родились на территории зоны отдыха "Березовка", которая расположена на границе Упоровского района и Заводоуковского городского округа в Тюменской области.

"Мы их даже никому не показывали, поскольку они еще совсем маленькие. Сейчас вы видите их впервые", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" управляющая зоной отдыха "Березовка" Оксана Степанова.

На территории зоны отдыха обитает много животных. Есть горные бараны, лани, пятнистые олени, лошади, муфлоны.

Здесь же можно увидеть яков. Их насчитывается больше десяти, при этом четверо родились уже в Тюмени. Эти животные проживают на данной территории несколько лет. По словам Оксаны Степановой, парнокопытные чувствуют себя замечательно.

"Когда-то в качестве эксперимента мы привезли сюда яков. Он оказался удачным, животные нам понравились. Первое впечатление у людей, которые видят их впервые, — это удивление. Возможно, это страшная красота, но эти животные красивые и спокойные. Спокойствие передается даже нам. Якам здесь комфортно, их шерсть в хорошем состоянии. Они бодры и веселы. Прыгают, подходят", — добавила Оксана Степанова.

За лето 2022 года здесь отдохнули больше 25 тыс. человек. Приезжают много северян, в том числе гости из Сургута и Ханты-Мансийска. Люди проживают в палатках, домиках, коттеджах. Сейчас на территории продолжают возводить индивидуальные дома. Их будет десять. На территории "Березовки" есть горячий источник. Вода сравнима с сочинской, говорит Оксана Степанова. На территории есть два природных водных объекта и искусственный водоем, где организована платная рыбалка. По ним гости могут сплавляться на катерах, байдарках.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин