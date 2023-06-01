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В Тюмени для участников встречи "Голос женского бизнеса" проведут розыгрыш сертификатов

Общество, 18:43 23 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Встреча "Голос женского бизнеса" начнется в "Конторе пароходства" 27 июня в 13 часов 30 минут. Участников ждут призы, подарки и розыгрыш сертификатов, сообщает комитет по женскому предпринимательству Тюменского регионального отделения "Опоры России".

Спикеры встречи: директор АНО "Академия психологической практики" Мила Ибрагимова, директор ООО "Тюменьспецпошив" Мария Герасименко, основатель двух фотостудий Алла Замятина, руководитель бухгалтерской компании "Эксперт-консалт" Антонина Лобанова, председатель комитета по инвестициям Тюменского регионального отделения "Опоры России" Александра Самойлович и собственник сети детских садов речевой направленности "Kidodo" Марина Бакулина.

Вход свободный и бесплатный. Регистрация по ссылке.

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# бизнес , ТРО Опора России

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