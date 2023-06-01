Студенты техникумов и колледжей смогут найти работу на ярмарке трудоустройства в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первая Всероссийская ярмарка трудоустройства в Тюменской области пройдет в удобном для студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций формате. Она будет организована на нескольких площадках в городах и селах региона. Федеральный этап мероприятия "Работа России. Время возможностей" состоится одновременно по всей стране 23 июня.

"Работа двух крупных площадок в Тюмени, одной – в Тобольске и во всех отделениях регионального кадрового центра "Работа России" обеспечит более высокую посещаемость. И студенты, и выпускники смогут ближе познакомиться с работодателями, увидят конкретные вакансии, узнают условия работы, смогут заключить трудовые договоры. Это отличная возможность для ребят определиться с будущей карьерой", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела профессионального образования департамента образования и науки Тюменской области Анастасия Парфенова.

Она добавила, что студенты и выпускники техникумов и колледжей смогут решить вопросы и с летней подработкой. Специалисты подберут варианты трудоустройства, опираясь на имеющееся образование и пожелания соискателя. Вакансии предложат, учитывая временный характер работы, но исходя из профессиональных навыков, того направления подготовки, по которому ребята учатся.

Напомним, изюминкой федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" в Тюменской области станут показательные выступления служебных собак под руководством кинологов тюменской полиции и ярмарка-продажа продукции общественных организаций инвалидов, учреждений исполнения наказаний и самозанятых, открывших собственное дело при поддержке органов службы занятости.

Инна Кондрашкина